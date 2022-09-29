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    Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölüm belgesi yayınlandı. Belgede Kraliçe'nin ölüm nedeni olarak yaşlılık yazdığı görülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 16:49
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    Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu

    8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde yaşamını yitiren Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm sebebi açıklandı.

    Geçen hafta toprağa verilen Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm belgesi bugün kamuoyu ile paylaşıldı.

    Ölüm nedeni: Yaşlılık

    96 yaşında yerel saatle 15.10’da yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth’in, “ileri yaşa bağlı sağlık sorunları” sebebiyle öldüğü duyuruldu.

    Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm raporunu, doktor Douglas James Allan Glass’ın hazırladığı açıklandı.

    70 yıl boyunca tahttaydı

    70 yılı aşkın bir süredir tahtta olan Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü sonrasında tahta Prens Charles çıkmıştı.

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