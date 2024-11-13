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70 yıl boyunca İngiltere'nin kraliçesi olarak hüküm süren Elizabeth Alexandra Mary, 8 Eylül 2022 yılında 96 yaşındayken hayatını kaybetti.

İngiltere halkını yasa boğan bu ölümün ardından Kral 3'ncü Charles, 73 yaşındayken tahta oturmuştu.

Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümünün ardından yeni bir detay daha ortaya çıktı.

ÖLÜM YATAĞINDA ESKİ BAŞBAKANI ANDI

Brexit'in siyasi tarihini ele alan Out adlı kitabın yazarı Tim Shipman, eserinde Kraliçe ile ilgili ilginç ifadelere yer verdi.

Esere göre Kraliçe Elizabeth, ölmeden 2 gün önce düzenlediği aile toplantısında, istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı anarak hakaret içerikli bir espri yaptı.

"İYİ Kİ CENAZEMİ O APTAL DÜZENLEMEYECEK"

Kaynakların söylediğine göre Kraliçe, Boris'in istifa etmesinden memnun olduğunu dile getirerek onun hakkında “Belki de sahnelere daha uygun olur” ve "İyi ki cenazemi o aptal düzenlemeyecek" dediği ortaya çıktı.

"SARAYLILAR BU DÜŞÜNCEYE KATILMIŞ"

Kitapta yer alan cümleler ise şöyle: