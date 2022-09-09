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    Kraliçe Elizabeth'in ölümü, İngilizleri gözyaşlarına boğdu

    Buckingham önünde toplananlar, Kraliçe için gözyaşı döktü. Çiçeklerle anılan 2'nci Elizabeth için, "Bir daha bu kadar uzun süre hüküm süren birini görmeyeceğiz" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 11:13
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    Kraliçe Elizabeth'in ölümü, İngilizleri gözyaşlarına boğdu

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 10 günlük yas ilan edildi.

    Çok sayıda İngiliz, Kraliçe'nin kaldığı Balmoral'da yaşanan hareketlilikle birlikte soluğu Buckingham Sarayı'nın önünde aldı.

    Kraliçe için gözyaşı döktüler

    96 yaşındaki Elizabeth'in ölüm haberinin duyurulmasından sonra ise çok sayıda İngiliz gözyaşlarına boğuldu.

    Buckingham önünde bir araya gelen elleri çiçekli kalabalıkta yaşanan duygusal anlar objektiflere yansıdı.

    "Bir daha asla Kraliçe göremeyeceğiz"

    Kraliçe'nin ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyleyenler, BBC'ye yaptıkları açıklamalarda, "Tüm hayatımız boyunca Kraliçe vardı. Bu durum, gerçeğin ötesinde bir şey. Hayatımız boyunca bir daha asla Kraliçe göremeyeceğiz." dedi.

    İngilizler, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından konuştu ViDEO

    "Bu kadar uzun süre hüküm süren birini görmeyeceğiz"

    Açıklamalarda, "Bir daha bu kadar uzun süre hüküm süren birini görmeyeceğiz. Bugün tarihe geçti. O, kimliğimizin bir parçası. Tüm bu insanlar, Kraliçe'yi seviyor." ifadeleri kullanıldı.

    Buckingham önüne çiçekler bıraktılar

    Kraliçe Elizabeth'in ölümünün "bir devrin sonu" olduğu şeklindeki görüş de dile getirilerek, "Pek çok belirsizliği hissettiriyor." denildi.

    İngiliz vatandaşları, saray önüne bıraktıkları çiçeklerle ve yazdıkları notlarla 70 yıl boyunca tahtta kalan ismi andı.

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