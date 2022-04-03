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    Kraliçe Elizabeth'in, Prens Andrew ile verdiği görüntü İngiltere'yi karıştırdı

    Giuffre'nin cinsel saldırıyla suçladığı Andrew, Prens Philip'in anıldığı salona annesi Kraliçe Elizabeth ile geldi. İkilinin fotoğrafı, tartışma konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 13:03
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    Kraliçe Elizabeth'in, Prens Andrew ile verdiği görüntü İngiltere'yi karıştırdı

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.

    Geçen şubat ayında Andrew hakkında çıkan haberlerde, İngiliz Prens'in ABD'deki cinsel istismar davasının kapanması için Giuffre'ye tazminat ödemeyi kabul ettiği ve miktarın yaklaşık 12 milyon dolar tutarında olduğu belirtilmişti.

    İNGİLTERE'NİN KONUŞTUĞU FOTOĞRAF

    Dünyanın gündemine oturan suçlamalarla karşılaşan Prens Andrew'un, geçtiğimiz günlerde babası Prens Philip'i anma törenine Kraliçe Elizabeth'le birlikte katılması tartışmalara yol açtı.

    The Guardian'da yer alan yazıda, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Andrew'un, Kraliçe'yle görüntü vermesinin doğru olmadığı belirtildi.

    "APTALCA, YANLIŞ BİR ADIM"

    "Madam, Andrew ile ilgili sorunu göremiyorsanız, belki de tacı asmanın vakti geldi" başlıklı yazıda, Edinburgh Dükü Philip'i anma töreninde Prens Andrew'un sahneye çıkarılmasının "aptalca, yanlış bir adım" olduğu savunuldu.

    Yaşananların ardından, 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi'nin, oğlu Andrew konusunda "başına daha fazla bela açmadan emekli olması" gerektiği kaydedilerek, şöyle denildi:

    "OĞLUYLA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRME HAKKINI KAZANDI"

    "Yıllar süren hizmeti için kötü bir ödül, hatta acımasız ve olağandışı bir ceza gibi görünebilir, ancak en sevdiği oğluyla daha fazla vakit geçirme hakkını kesinlikle kazandı."

    Kraliçe Elizabeth in, Prens Andrew ile verdiği görüntü İngiltere yi karıştırdı #1
    Kraliçe Elizabeth in, Prens Andrew ile verdiği görüntü İngiltere yi karıştırdı #2

    Kraliçe Elizabeth in, Prens Andrew ile verdiği görüntü İngiltere yi karıştırdı #3

    Kraliçe Elizabeth in, Prens Andrew ile verdiği görüntü İngiltere yi karıştırdı #4

    Kraliçe Elizabeth in, Prens Andrew ile verdiği görüntü İngiltere yi karıştırdı #5


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