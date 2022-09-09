Kraliçe Elizabeth'in son fotoğrafını Avustralyalı doktor yorumladı

Hayata gözlerini yuman Kraliçe Elizabeth'in son fotoğrafında ellerinin mor olması dikkat çekti. Avustralyalı doktor, fotoğrafı yorumlayarak bu durumun öleceğinin bir işareti olduğunu öne sürdü.

Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dünya gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor.

96 yaşındaki Kraliçe, sağlık sorunları nedeniyle doktor gözetimine alınmıştı.

Kraliyet ailesi Twitter hesabından açıklama yaparak Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

70 yıl boyunca giyim tarzı ve şapka tasarımlarıyla kraliyet tarihinin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Kraliçe'nin vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Son fotoğrafı ortaya çıktı

Kraliçe Elizabeth, geçtiğimiz salı günü İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'u İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda ağırladı.

Görüşme sırasında bir bastondan yardım aldığı görülen Kraliçe'nin, o anlara ait çekilen fotoğrafı gündem oldu.

21 Temmuz'dan beri ilk kez görüntülendi

Hayattaki son fotoğrafı olarak da tarihteki yerini alan kareyle ilgili Avustralyalı bir doktor, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarda Elizabeth'in, 21 Temmuz'da çekilen fotoğrafının ardından ilk kez görüntülendiği belirtildi.

"Ellerinin üzerindeki benekler oldukça belirgin"

Doktor Deb Cohen-Jones, "Normalde kameraların önüne çıktığında ya da halkın arasına çıktığında ellerinde mutlaka eldiven olan kraliçe bu kez bunu tercih etmedi. Fotoğraftaki kraliçenin ellerinin üzerindeki benekler oldukça belirgin. Öte yandan elindeki morluklar da dikkat çekici." dedi.

Avustralyalı doktor, Elizabeth’in son kraliyet randevusundaki zayıf görünümünün, birkaç gün içinde öleceğinin bir işareti olduğunu öne sürdü.