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    Kraliçe Elizabeth'ten 'ırkçı değiliz' videosu

    Kraliçe Elizabeth'ten 'ırkçı değiliz' videosu

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkesinde yaşanan ırkçılık iddialarına karşı siyahi bilim insanları ve öğrencilerle canlı yayında buluştu.
    • REUTERS
    • 13.03.2021 - 04:18
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 04:45
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    Geçtiğimiz günlerde, Prens Harry ve Meghan Markle, televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda, oğlu Prens Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını öne sürerek "Kraliyet Ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." ifadelerini kullanmıştı.

    Bu açıklamalardan sonra Buckingham Sarayı ve Prens Harry'nin abisi Prens William'dan "Irkçı bir aile değiliz" açıklaması gelmişti.

    IRKÇILIK KRİZİ SONRASI İLK KEZ GÖRÜLDÜ

    Tüm bu krizler boyunca sessizliği koruyan Kraliçe Elizabeth, ilk kez görüldü. Elizabeth, İngiliz Bilim Haftası münasebetiyle bilim adamları ve okul çocuklarıyla görüşme gerçekleştirdi.

    SİYAHİ ÖĞRENCİLERLE VİDEO GÖRÜŞMESİ

    Kraliçe Elizabeth'in yaptığı video görüşmesinde, siyahi öğrenci ve bilim insanlarının olması dikkat çekti.

    Kraliçe 2. Elizabeth'ten 'ırkçı değiliz' videosu

    Kraliçe Elizabeth ten ırkçı değiliz videosu #1

    Kraliçe Elizabeth ten ırkçı değiliz videosu #2

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