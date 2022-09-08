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    Kraliçe II.Elizabeth'in ölümü sonrası Kral 3. Charles'tan ilk açıklama

    Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen oğlu Kral 3. Charles "Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü benim için ve tüm aile bireyleri için büyük üzüntüye yol açmıştır" dedi.
    • 08.09.2022 - 21:37
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 21:44
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    Kraliçe II.Elizabeth'in ölümü sonrası Kral 3. Charles'tan ilk açıklama

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

    Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından yapılan açıklamayı yayınladı.

    "Benim için ve tüm aile bireyleri için büyük üzüntüye yol açtı"

    Açıklamasında "Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü benim için ve tüm aile bireyleri için büyük üzüntüye yol açmıştır." diyen Kral Charles, hem bir kraliçenin hem de "çok sevilen bir annenin" yasını tuttuklarını ifade etti.

    Kral Charles, yas ve tahtın değişimi süresince Kraliçe Elizabeth'e duyulan saygı ve sevginin kendilerine teselli olacağını belirtti.

    Kraliçe II.Elizabeth in ölümü sonrası Kral 3. Charles tan ilk açıklama #1

    Ölüm ilanı asıldı

    Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı.

    İlanda İngiliz kraliyet ailesinin "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir." şeklindeki mesajı yer aldı.

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldü VİDEO

    Kraliçe II.Elizabeth in ölümü sonrası Kral 3. Charles tan ilk açıklama #2


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