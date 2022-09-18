Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
366.356
-1.12%
BTXN Coin
7.60
-9.73%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Kraliçe'nin cenaze töreni için sıkı tedbir alındı

    Yarın yapılacak cenaze töreni için polis memurlarının izin günleri iptal edildi ve vardiyaları uzatıldı. Şimdiye kadarki en büyük güvenlik operasyonlarından biri Kraliçe için gerçekleştirildi.
    • 18.09.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 17:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kraliçe'nin cenaze töreni için sıkı tedbir alındı

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, 8 Eylül'de yaşamını yitirdi.

    96 yaşındayken hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in cenazesi töreninin, 19 Eylül’de başkent Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenleneceği kaydedildi.

    Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

    Bu kapsamda dünyanın dört bir yanından 500'den fazla lider ve üst düzey yetkilinin katılacağı tören için, İngiliz polisi harekete geçti.

    Yarın gerçekeleşecek tören için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

    Kraliçe'nin cenaze töreni için sıkı tedbir alındı VİDEO

    Polis memurlarının izinleri iptal edildi

    Şimdiye kadarki en büyük güvenlik operasyonlarından biri olan çalışmalarda, silahlı polisler, keskin nişancılar, arama köpekleri, CCTV güvenlik kameraları, atlar ve helikopterlerin yer alacak.

    Öte yandan on binlerce polis memurunun vardiyaları uzatıldı, izin günleri iptal edildi.

    Öyle ki güvenlik güçleri bölgedeki telefon kulübeleri ve çöp kutularını elle arıyor.

    Kraliçe nin cenaze töreni için sıkı tedbir alındı #1

    Cenaze canlı yayınlanacak

    Törende Kraliçe'nin tabutunun arkasında başta oğlu İngiltere Kral 3. Charles olmak üzere diğer Kraliyet ailesi üyeleri yürüyecek.

    İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenini, ülke ve dünya çapında milyonlarca kişi de canlı yayından izleyebilecek.

    Kraliçe nin cenaze töreni için sıkı tedbir alındı #2

    George Şapeli'ne defnedilecek

    AA'nın aktarımına göre; buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne defnedilecek.

    Kraliçe nin cenaze töreni için sıkı tedbir alındı #3

    Kraliçe nin cenaze töreni için sıkı tedbir alındı #4


    Avusturya'da hayat pahalılığı protestosu
    Dünya

    Avusturya'da hayat pahalılığı protestosu

    Arnavutköy’de, ‘polisiz’ yalanıyla gasp
    3. Sayfa

    Arnavutköy’de, ‘polisiz’ yalanıyla gasp

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir