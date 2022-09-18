Yarın yapılacak cenaze töreni için polis memurlarının izin günleri iptal edildi ve vardiyaları uzatıldı. Şimdiye kadarki en büyük güvenlik operasyonlarından biri Kraliçe için gerçekleştirildi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, 8 Eylül'de yaşamını yitirdi.

96 yaşındayken hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in cenazesi töreninin, 19 Eylül’de başkent Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenleneceği kaydedildi.

Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

Bu kapsamda dünyanın dört bir yanından 500'den fazla lider ve üst düzey yetkilinin katılacağı tören için, İngiliz polisi harekete geçti.

Yarın gerçekeleşecek tören için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Kraliçe'nin cenaze töreni için sıkı tedbir alındı VİDEO



Polis memurlarının izinleri iptal edildi

Şimdiye kadarki en büyük güvenlik operasyonlarından biri olan çalışmalarda, silahlı polisler, keskin nişancılar, arama köpekleri, CCTV güvenlik kameraları, atlar ve helikopterlerin yer alacak.

Öte yandan on binlerce polis memurunun vardiyaları uzatıldı, izin günleri iptal edildi.

Öyle ki güvenlik güçleri bölgedeki telefon kulübeleri ve çöp kutularını elle arıyor.

Cenaze canlı yayınlanacak

Törende Kraliçe'nin tabutunun arkasında başta oğlu İngiltere Kral 3. Charles olmak üzere diğer Kraliyet ailesi üyeleri yürüyecek.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenini, ülke ve dünya çapında milyonlarca kişi de canlı yayından izleyebilecek.

George Şapeli'ne defnedilecek

AA'nın aktarımına göre; buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne defnedilecek.