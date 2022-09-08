Kraliyet Ailesi üyeleri, Kraliçe Elizabeth'in yanına gidiyor

Balmoral'da kalan İngiliz Kraliçe, sağlığı hakkındaki haberlerin ardından, aile üyelerini harekete geçirdi.

İngiltere, Kraliçe 2'nci Elizabeth'le ilgili gelişmeleri konuşuyor.

Hükümeti kurmak üzere görevi, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde kabul ettiği Başbakan Liz Truss'a veren Kraliçe, sonrasında doktorlarından istirahat etmesi gerektiği yönünde bilgi notu aldı.

Durumun, Kraliyet Ailesi üyelerine bildirilmesiyle birlikte ülkede hareketlilik başladı.

Çocukları ve torunları İskoçya'ya gidiyor

BBC'nin haberine göre, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Camilla, 2. Elizabeth'in bulunduğu Balmoral Malikanesi'ne gitti.

Öte yandan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William da Balmoral'a gidiyor.

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın sözcüsü de çiftin İskoçya'ya seyahat edeceği bildirdi.

Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward'ın da Balmoral'a gitmesi bekleniyor.

Haberi duyan sevenleri, Buckingham Sarayı'nın önünde toplanarak dua etti

Öte yandan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüleştiği haberini alan sevenleri, Buckingham Sarayı'nın önünde toplandı.

İngilizlerin yanı sıra Buckingham Sarayı'nı ziyaret etmek için gelen turistler, Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumunun kötüleştiği gerekçesiyle tıbbı gözetim altında tutulduğu haberlerinin ardından sarayın önünde endişeyle beklemeye başladı.

Kraliçe Elizabeth'in doktorlarından gelecek güzel haberi dört gözle beklediğini söyleyen ziyaretçiler, İngiltere Kraliçesi için dua etti.

Kraliçe'nin doktorları sağlığı konusunda endişeli

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları, majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti." bilgisi paylaşılmıştı.