Kraliyet Ailesi'nin en zeki üyeleri

Oxford Royale'in yayınladığı yeni çalışmaya göre Sussex Düşesi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nin en zeki üyesi çıktı. Prens Harry ise ilk 10’a giremedi.

Britanyalı eğitim kurumu Oxford Royale, Kraliyet üyelerinin akademik bilgilerini analiz etti.

Kurum, üyelerin lise derecelerine ve gittikleri üniversitelerin sıralamalarına baktı.

Analiz kapsamında üyelerin üniversiteleri, akademik itibarları ve her bir öğrenciye düşen akademik olanakları derecelendirildi.

MEGHAN İLK SIRADA

40 yaşındaki Meghan Markle, ABD'nin Illinois eyaletindeki Evanston kentinin seçkin Northwestern Üniversitesi'nden mezun oldu ve bu nedenle en üst sırada yer aldı.

Sussex Düşesi, QS Dünya Sıralaması'nda 30’uncu sırada yer alan prestijli üniversiteden, tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanlarında çift diploma alarak mezun olmuştu.

Oxford Royale sözcüsü, çalışmanın sonuçları için “Kraliyet üyesi olarak yaşamak her zaman kolay bir iş değil ve kapsamlı incelemelerle uğraşmayı ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi gerektirir. Meghan Markle'ın akademik gücü, onu bu rol için mükemmel bir şekilde donatıyor.” diye konuştu.

KATE İKİNCİ SIRAYI KAPTI

Öte yandan Cambridge Düşesi Kate Middleton ikinci sırada yer aldı.

39 yaşındaki düşes, İngiltere'nin Wiltshire kentindeki özel Marlborough College'e gitti ve başarılı bir şekilde mezun oldu.

Middleton, daha sonra QS Dünya Sıralaması'nda 91’inci olan St. Andrews Üniversitesi'nde öğrenim gördü.

WILLIAM ÜÇÜNCÜ OLDU, HARRY İLK 10’DA YOK

St. Andrews Üniversitesi mezunu bir diğer Kraliyet üyesi Prens William ise üçüncü sırada yer aldı.

Prens Harry ise ilk 10'a giremedi. Parlak bir öğrenci olmayan Sussex Dükü’nün, üniversiteye gitmediği biliniyor.

DIANA’NIN YEĞENİ DE LİSTEDE

William ve Harry'nin kuzenleri Prenses Eugenie 4’üncü sırada yer alırken, Kraliçe'nin diğer torunları Peter Philips ve Zara Philips onların arkasında yer alıyor.

Prenses Diana'nın yeğeni Leydi Kitty Spencer ise ilk 10'da yer alıp da yüksek lisans derecesine sahip tek Kraliyet üyesi.

KRALİÇE LİSTEDE YER ALMIYOR

Güney Afrika'daki Cape Town Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Spencer, Londra'daki European Business School'da yüksek lisansını tamamlamıştı.

Listede yer almayan Kraliçe II. Elizabeth ise sarayda özel eğitim almıştı.

EN ZEKİ 10 KRALİYET ÜYESİ

En zeki 10 Kraliyet üyesi sıralaması ise şu şekilde:

1- Meghan Markle, Northwestern Üniversitesi

2- Kate Middleton, St. Andrews Üniversitesi

3- Prens William, St. Andrews Üniversitesi

4- Prenses Eugenie, Newcastle Üniversitesi

5- Peter Phillips, Exeter Üniversitesi

6- Zara Tindall, Exeter Üniversitesi

7- Prenses Anne, Aberdeen Üniversitesi

8- Leydi Kitty Spencer, Cape Town Üniversitesi, European Business School

9- Camilla Parker Bowles, SOAS Londra Üniversitesi

10- Prenses Beatrice, Goldsmiths Londra Üniversitesi