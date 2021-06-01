Kraliyet kaynakları: Prens William, evlenmeye istekli değildi

Kraliyet uzmanı Katie Nicholl yaptığı açıklamada Prens William'ın, Kate Middleton'la evlenmek için ilk başlarda istekli olmadığını söyledi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sıradaki taht varisi olan Prens William ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

Evliliğinin mercek altına alındığı söylemler, Kraliyet'e dair yakın kaynaklardan geldi.

Katie Nicholl, Prens'in ilk başlarda evlenme fikrine sıcak bakmadığını, bunun nedeninin ise ailesi olduğunu belirtti.

"HAZIR OLMADAN ASLA"

Kraliyet uzmanı Katie Nicholl, The Making of a Royal Romance isimli kitabında Prens William'ın evlenmeden önce yaşadıklarına değindi.

Prens'in hazır olduğunu hissetmeden önce, evliliğe adım atmayacağına yemin ettiğini söyledi.

"AİLESİNDEN ETKİLENDİ"

Nicholl, Prens William'ın, Prens Charles ve Prenses Diana'nın olumsuz sonuçlanan evliliğinden etkilendiğini ve o dönem benzer bir süreç yaşamak istemediğini söyledi.

Prens'in bu nedenle ilk başlarda, Kate Middleton ile evlenme fikrine soğuk baktığını söyledi.

"BASKIYA BOYUN EĞMEK İSTEMİYORDU"

Nicholl, Prens William ile ilgili "Babasının, Diana'nın uygun bir gelin olarak görülmesinin ardından evliliğe zorlandığını biliyordu.

Benzer bir baskıya boyun eğmek istemiyordu ve acele etmemeye yemin etmişti" dedi.