Kremlin: Prgojin'in uçağının düşmesiyle ilgili Batı'daki spekülasyonlar yalan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tver bölgesinde Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de öldüğü bildirilen özel jetin düşmesiyle ilgili çok sayıda spekülasyon yapıldığını belirtti.

AA

Wagner lideri Yevgeny Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.

İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Prigojin'in öldüğü açıklandı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Batı medyasındaki, Prigojin’in ölümünde Kremlin’in parmağı bulunduğuna yönelik iddialara tepki gösteren Peskov, “Doğal olarak bu uçak kazası ve aralarında Prigoijn’in de bulunduğu yolcuların trajik ölümüyle ilgili çok sayıda spekülasyon var.” ifadesini kullandı.

"Prigojin'in ölümüyle ilgili spekülasyonlar yalan"

Peskov, Batı’da söz konusu olay hakkında yalan bilgiler verildiğini öne sürerek, “Elbette Batı'da tüm bu spekülasyonlar belirli bir açıdan servis ediliyor. Bunların hepsi yalan. Bu konuyu ele alırken yalnızca gerçeklere dayanmak gerekiyor.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olaya ilişkin soruşturma başlatıldığına dair açıklamada bulunduğunu anımsatan Peskov, "Henüz herhangi bir resmi sonuç yok. Sonuçlar hazır olduğunda yayınlanacak." diye konuştu.

Peskov, son zamanlarda Prigoijn’le herhangi bir görüşme yapmadığını aktardığı Putin'in, cenaze törenine katılıp katılmayacağının ise henüz belli olmadığını söyledi.