Kremlin, Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yaptı

Rus Sözcü Peskov, Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmenin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini umduklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da basın toplantısı düzenledi.

Peskov'un gündeminde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlanan Türkiye ziyareti vardı.

"PUTİN VE ERDOĞAN ÇEŞİTLİ GÜNLERİN OLASILIĞINI KONUŞTU"

Peskov, "Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat sonu dahil çeşitli günlerin olasılığını konuştular. İki taraf da koronavirüs salgın koşulları ve programlarının müsaade ettiği ilk fırsatta bunun gerçekleşmesine ilgi duyuyorlar." dedi.

"ZİYARETİN EN KISA SÜREDE GERÇEKLEŞMESİNİ UMUYORUZ"

Ziyarete ilişkin "Net bir tarih yok." diyen Peskov, "Mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleşmesini umuyoruz."

Rus Sözcü ayrıca, ABD'nin Avrupa'ya 3 bin askeri sevk etme kararını değerlendirdi.

"AMERİKALILAR BUNU YAPMAYA DEVAM EDİYOR"

ABD'ye sıklıkla Avrupa'da gerginliği artırmama çağrısında bulunduklarına işaret eden Peskov, "Ancak Amerikalılar bunu yapmaya devam ediyor. Burada sadece savaşın yaklaştığına veya herkesin bedel ödeyeceğine dair kışkırtıcı açıklamalardan bahsetmiyoruz. Burada bahsettiğimiz Avrupa'ya, sınırlarımıza yakın yerlere asker göndermeleridir." diye konuştu.

Peskov, ABD'nin söz konusu adımlarla bölgedeki gerginliği artırdığını savunarak, "Bunlar tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar değil, aksine gerginliğin artmasına neden oluyor." dedi.

"RUSYA'NIN ENDİŞESİ AÇIK"

Rusya'nın ABD tarafından alınan karar nedeniyle endişe duyduğunun altını çizen Peskov, "Rusya'nın endişesi kesinlikle açıktır ve güvenliğini sağlamak için alacağı tüm önlemler de kesinlikle anlaşılabilirdir." ifadesini kullandı.

Dmitriy Peskov, ne tür önlemlerden bahsettiğine yönelik bir soruya, "Güvenliğimizi sağlayanlar tarafından gerekli görülen önlemler." dedi.