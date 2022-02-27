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    Kremlin: Rus heyeti, Ukrayna ile müzakereler için Belarus'ta

    Kremlin: Rus heyeti, Ukrayna ile müzakereler için Belarus'ta

    Sözcü Peskov, temasların Gomel şehrinde yapılacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise aralarında İstanbul'un olduğu farklı yerleri önerdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.02.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 10:55
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    Ukrayna ile Rusya arasında çatışmalar sürerken, heyetler görüşmelerde bulunacak.

    Kremlin, Rus heyetinin, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını duyurdu.

    RİA Novosti haber ajansının aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, heyette Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı idaresi de dahil olmak üzere diğer departmanlardan temsilcilerin yer aldığını söyledi.

    RUSYA: GOMEL'DE GÖRÜŞELİM

    Peskov, "Rus tarafı, Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz." ifadesini kullandı. Belarus Dışişleri Bakanlığı da "toplantı için gerekli her şeyi hazırladıklarını ve protokol sorunlarını çözmek için çalıştıklarını" belirtti.

    Moskova'dan müzakerelere hazır olunduğuna ilişkin açıklamalar gelirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise lokasyon konusunda farklı yerler önerdi.

    ZELENSKİY'DEN İSTANBUL ÖNERİSİ

    Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi teklif eden Zelenskiy, "Görüşmeler, Minsk hariç başka şehirde olabilir. Biz barış istiyoruz. Biz savaşı bitirmek istiyoruz." dedi.

    Ülkesinin karşı karşıya kaldığı durumu da anlatan Zelenskiy, "İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar. Kreşleri, sivil yerleşim yerlerini, ambulansları, askeri nokta olmayan yerleşim yerlerini vuruyorlar." ifadesini kullandı.

    Kremlin: Rus heyeti, Ukrayna ile müzakereler için Belarus ta #1

    UKRAYNA: DİKTE EDECEĞİZ

    Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söylemişti.

    Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de daha önceki açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını dile getirmişti.


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