Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan kendi topraklarında operasyon yapıyor Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan tarafından Rusya’nın Karabağ’daki yükümlülüklerini yerine getirmediği iddialarına yanıt vererek, “Azerbaycan hukuken kendi topraklarında operasyon yapıyor" dedi.

İHA

Azerbaycan, Ermenistan'ın Karabağ'da giderek artan provokasyon ve saldırılarına daha fazla dayanamadı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da 'Antiterör' adını verdiği operasyonu başlattı.

Karabağ'daki silahlı Ermeni grupları bir bir temizlenirken, Ermenistan'dan Rusya'ya operasyona müdahil olma çağrısı geldi.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan da, Azerbaycan'ın Karabağ'daki terörle mücadele operasyonunun ardından Rusya'yı, Dağlık Karabağ'ı koruma yükümlülüklerini yerine getirmediği yönünde suçladı.

Grigoryan'ın suçlamasına Kremlin'den yanıt geldi.

"Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki eylemlerinden bahsediyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan'ın Karabağ'daki terörle mücadele operasyonunu hukuken kendi topraklarında gerçekleştirdiğini vurguladı.

Peskov, “Özellikle Ermeni tarafının Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıma yönündeki resmi kararından sonra bize yönelik bu tür suçlamaları kabul etmiyoruz. Hukuken artık Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki eylemlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bize yönelik suçlamalar kesinlikle asılsızdır. Hiçbir dayanağı yoktur." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yapılacak telefon görüşmesinin zamanlaması konusunda mutabakat beklediklerini belirten Peskov, "Başkan Putin ile Başbakan Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılmasını bekliyoruz. Bu görüşme gerçekleşir gerçekleşmez sizi bilgilendireceğiz." dedi.

"Ermenistan ve Azerbaycan taraflarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz"

Peskov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile henüz böyle bir görüşmenin planlanmadığını, ancak gerekirse görüşme gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Peskov, "Ermeni tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Ermenistan bizim çok önemli müttefikimiz, ortağımız ve yakın bir ülke olmuştur, olmaya da devam ediyor. Aynı zamanda çok önemli bir ortağımız olan Azerbaycan ile de temaslarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Putin, Çin'i ziyaret edecek

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyareti planına da değinerek, “Ziyaret planlanıyor. Sizi zamanı gelince bilgilendireceğiz.” dedi.

Son günlerde Rusya’da da koron virüs vakalarında artış gözlemlenmesinin ardından Putin’in bu konuyu gündemine alabileceğini aktaran Peskov, “Artık her mevsim bu gibi artışlar yaşayabileceğimiz açık. Bununla yaşamaya alışmalıyız. Başkan’ın (Putin) önümüzdeki toplantılarda bu konuyla ilgili raporları dinleyeceğini göz ardı etmemeliyiz.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)