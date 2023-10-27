Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin 100'üncü yıl dönümünü kutladı Rus sözcü, "Rusya'da Türkiye'yi seviyoruz ve başarılarınızdan mutluluk duyuyoruz" dedi. Peskov, Türkiye'nin son yüzyılda ileri ve etkili bir devlet haline geldiğini vurguladı.

AA

Rusya, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kutlama mesajı paylaştı.

Bu yıl kutlanacak bayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü temsil ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yazılı açıklamasında, Türkiye'yi tebrik etti.

Peskov, Türkiye'nin son 100 yılda "gelişmiş, ileri ve etkili bir devlet" haline geldiğini söyledi.

"Türkiye'yi seviyoruz"

Rus sözcü, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun yüzüncü yılını kutluyoruz. Bu önemli yıl dönümünde ortaklarımızı en içten dileklerimle kutluyorum.



Rusya'da Türkiye'yi seviyoruz ve başarılarınızdan mutluluk duyuyoruz.

"İleri ve etkili bir devlet"

Peskov, "Türkiye, tarihinin en iyi başarılarını koruyup çoğaltmakla kalmadı, aynı zamanda son yüzyılda gelişmiş, ileri ve etkili bir devlet haline geldi." dedi.

Kremlin sözcüsü, Rusya'nın iki ülke arasında gelişen ilişkileri son derece takdir ettiğini ve bunların daha da güçlenmesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)