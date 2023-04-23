Kremlin Sözcüsü Peskov'un oğlu Nikolay Ukrayna'da savaştı Dmitry Peskov'un, oğluyla ilgili talebi ortaya çıktı. Cephede sahte bir isimle görev yapan oğul Peskov, "Babam benimle gurur duyuyor" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğlu Nikolay, Ukrayna'da takma adla Wagner paralı kuvvetlerinde topçu olarak görev yaptığını söyledi.

Komsomolskaya Pravda'nın aktardığına göre, 33 yaşındaki Nikolay Peskov, göreviyle ilgili olarak, "Benim inisiyatifimdeydi. Görevim olarak değerlendirdim." dedi.

Sahte isimle görev yaptı

1990 doğumlu Nikolay, gerçek kimliğini gizlemek için görevini sahte bir isimle yerine getirdiğini söyledi ve cesaret madalyası aldı.

"Babam benimle gurur duyuyor"

Babasının göreviyle ilgili görüşleri sorulduğunda Nikolay, "Benimle gurur duyduğunu düşünüyorum. Babam doğru kararı verdiğimi söyledi." dedi.

Babası cepheye gönderilmesini istedi

Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin, Dmitry Peskov'un kendisine yaklaştığını ve oğlunu topçu olarak cepheye almasını istediğini belirtti:

Tüm tanıdıklarım arasında, bir zamanlar mutlak bir liberal olarak tanınan sadece bir kişi olan Dmitry Peskov oğlunu gönderdi. Bana geldi ve 'Onu topçu olarak al' dedi.

Britanya'da yaşadı

Kommersant gazetesine göre Nikolay Peskov, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonraki on yılda Britanya'da yaşadı. Daha sonra Rusya'ya döndü ve 2010'dan 2012'ye kadar stratejik roket kuvvetlerinde görev yaptı.

Eşi ve çocuklarına yaptırım

Bu arada Dmitry Peskov, ABD Hazine Bakanlığı tarafından eşi ve iki yetişkin çocuğu Nikolay ve Elizaveta ile birlikte savaştan kısa bir süre sonra ABD tarafından yaptırıma maruz kaldı.