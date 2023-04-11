Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya'da ikinci seferberlik dalgası yok Rus Sözcü, Ukrayna ile savaşta orduya yeni alımların yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.

AA & Ensonhaber

Rusya, Ukrayna ile devam eden savaşta geçtiğimiz yıl seferberlik ilan etti.

Kısmi seferberlik kapsamında 300 bin kişinin silah altına alınması hedeflendi.

Bahar aylarında geniş ölçekli saldırı ihtimalleriyle gündeme gelen Rusya, yeni seferberlik iddialarına yanıt verdi.

Seferberlik söylentilerine yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci bir seferberlik dalgası olmadığını söyledi.

İkinci dalga gündemde değil

Gazeteciler, Peskov'un mart ayında Kremlin'in ikinci bir seferberlik dalgası olasılığını tartışmadığına dair açıklamalarını hatırlattı.

Peskov, bu konuda herhangi bir değişiklik olup olmadığı sorusuna yanıt olarak "Hayır" dedi.

Seferberliği duyan yüz binlerce Rus ülkeyi terk etti

Seferberlik kararının alınmasının ardından, yüz binlerce Rus vatandaşı başta Gürcistan ve Kazakistan olmak üzere ülkeden ayrılmak için kara yollarıyla sınırlara akın etmişti.

Rusya'daki yurt dışı uçak biletlerine yönelik talep de hızla artarken, seferberliğin ilan edildiği ilk dönemde çok sayıda şehre yönelik biletler tükenmişti.