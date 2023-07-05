Kremlin: Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki sabotaj tehdidi felaketle sonuçlanabilir Açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki sabotaj tehdidinin felaketle sonuçlanabileceğini” söyledi.

AA

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 yılında başlayan savaş hali devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, başkent Moskova’da Rusların kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

"Ukrayna'nın sabotaj tehdidi felaketle sonuçlanır"

Santraldeki durumu "oldukça gergin" olarak nitelendiren Peskov, "Kiev rejiminin sabotaj tehdidi gerçekten de büyük. Bunun sonuçları felaket olabilir." dedi.

"Korkunç sonuçlar doğurdu"

Kiev’in "hiçbir şeyden çekinmeyeceğini defalarda gösterdiğini" belirten Peskov, "Kısa bir süre önce Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin bombalanmasında da bunu gördük, korkunç sonuçlar doğurdu." diye konuştu.

Peskov, böyle bir tehdide karşı tüm önlemlerin alınmakta olduğunu kaydetti.