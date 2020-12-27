Kremlin: Vladimir Putin, koronavirüs aşısı olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın gelecekte Sputnik V aşısını yaptıracağı belirtildi.

Koronavirüs aşı uygulaması dünya genelinde hayata geçerken, dünya liderleri de aşı olmaya başladı.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kameralar karşısında aşı yaptırdı.

"BAŞKAN'IN AÇIKLAMASINI BEKLEMELİYİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklama yapan Kremlin, Putin'in yakın gelecek koronavirüs aşısı olacağını bildirdi.

Rossiya-1 televizyonuna mülakat veren Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Yakın gelecekte Başkan'ın kararı açıklamasını beklemeliyiz." dedi.

"İLK FIRSATTA AŞI OLACAK"

Peskov, 68 yaşındaki Putin'in yıllık basın toplantısında ilk fırsatta aşı olacağını söylediğini anımsatarak, "Aşıyı olacağını ve resmi sorunların çözülmesini beklediğini söyledi." diye konuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, 60 yaşın üzerindeki kişiler için Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına izin vermişti.

RUSYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin aktardığı verilere göre, Rusya'da şimdiye kadar 3 milyon 50 bin 248 vaka ve 54 bin 778 ölüm yaşandı.

Ülke, vaka sayısı bakımından ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından dördüncü sırada bulunuyor.

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