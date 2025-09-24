Kremlin'den Donald Trump'a yanıt: Ukrayna saldırısı devam edecek

Moskova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik 'kağıttan kaplan' benzetmesine sert yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın savaşı sürdürmekten başka alternatifi olmadığını söyledi.

"KAĞITTAN AYI DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Peskov bu benzetmeyi reddetti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna çatışmasını çözme çabalarına değer verdiğini söyledi.

Peskov, "Rusya kaplan değil ayıdır ve kağıttan ayı diye bir şey yoktur." dedi.

"RUSYA-ABD YAKINLAŞMASI SONUÇ VERMEDİ"

Peskov, ABD'nin son aylarda iki güç arasındaki ilişkileri yeniden kurma girişimlerine rağmen, Rusya-ABD yakınlaşmasının 'sıfıra yakın' sonuçlar verdiğini söyledi.

"ASKERİ OPERASYONUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Rusya'nın 2022'de başlattığı Ukrayna saldırısını sürdürmekten başka 'alternatifi' olmadığını söyleyen Peskov, RBC radyosuna verdiği demeçte, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirlediği hedefleri gerçekleştirmek ve çıkarlarımızı korumak için özel askeri operasyonumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

"BUNU GELECEK NESİLLER İÇİN YAPIYORUZ"

Peskov, "Bunu ülkemizin hem bugünü hem de geleceği için yapıyoruz. Gelecek nesiller için. Bu nedenle başka bir seçeneğimiz yok." diye ekledi.