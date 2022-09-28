Kremlin'den Kuzey Akım'a sabotaj iddialarına yanıt: Aptalca ve saçma

Boru hatlarındaki sızıntının Rusya'nın yaptığı sabotajdan kaynaklandığını belirten iddialara yönelik Peskov, tüm bu senaryoları aptalca olarak nitelendirdi.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında sızıntı olduğu haberleri üzerine, Rusya’nın sabotaj yaptığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Konuya ilişkin açıklama Kremlin’den geldi.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında yaşanan hasarlar ve Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, boru hatlarına yönelik olası sabotajda Rusya’nın parmağı olduğuna yönelik suçlamaları aptallık olarak nitelendirdi.

Joe Biden’ın Kuzey Akım açıklamalarını hatırlattı

AA’nın haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey Akım 2’yi sonlandıracaklarına yönelik geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatan Peskov, “Neyi kastetmişti? Bilmiyoruz. Polonyalıların, deliliğin sınırında, isterik tepkilerini, ABD’ye bunun için teşekkür ettiklerini görüyoruz. Bunun da ne anlama geldiğini bilmiyoruz.” diye konuştu.

“Hatlardaki hasarlar bizim çıkarımıza mı?”

Amerikan LNG şirketlerinin kârlarını hızla artırdıklarına işaret eden Peskov, “Tedariklerini çoğaltan Amerikan LNG şirketlerinin devasa kârlarını görüyoruz. Bu devasa kârları devam ettirmek konusunda da oldukça istekliler. (Hatlardaki hasarlar) Bu durum bizim çıkarımıza mı? Hayır. Biz doğalgaz tedarik yollarımızı kaybettik.” dedi.

“Aptalca ve saçma iddialar”

Peskov, hatlarda yaşanan sorunlara ilişkin Rusya’ya yönelik bazı suçlamalara yönelik, “Bu tür senaryoların dillendirmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma.” ifadesini kullandı.

“Bu gaz oldukça pahalı”

İki boru hattı içerisinde bulunan gazın havaya karıştığını anlatan Peskov, “Bu gaz oldukça pahalı. Danimarkalılardan ve İsveçlilerden bilgi beklememiz gerekiyor. Çok sayıda izleme ekipmanına sahipler ve kimse o ekipmanlar tarafından tespit edilmeden bu borulara yaklaşamaz. Bu özellikle askeri uzmanlar tarafından iyi bilinir.” dedi.

“Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin tüm toprakları kurtarılmalıdır”

Peskov, hatların sahibi Gazprom’un da soruşturma sürecine dahil edilmesi gerektiğini kaydetti. Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumların ardından savaşın nasıl seyredebileceğini de değerlendiren Peskov, “En azından size kesin olarak söyleyebileceğim şey, (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının tamamının henüz kurtarılmadığıdır. 2014 yılı itibarıyla sınırların belirlendiği bölgeden bahsediyoruz. Bu nedenle, en azından Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin tüm toprakları kurtarılmalıdır.” diye konuştu. Peskov, ABD'nin Ukrayna'daki savaşta taraf olmaya giderek yaklaştığını vurgulayarak, "Bu son derece tehlikeli." dedi.