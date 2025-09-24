Kremlin’den Trump’a: Rusya kağıttan değil, gerçek bir ayı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya için kullandığı “Ukrayna’da zafer elde edemeyen kağıttan kaplan” sözlerine yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın kaplanla değil, daha çok ayıyla özdeşleştirildiğini belirterek, “Zaten kağıttan ayı diye bir şey olmaz. Rusya gerçek bir ayı. Putin de bunu defalarca farklı şekillerde ifade etti.” dedi.

"RUSYA, YAPTIRIMLARA RAĞMEN AYAKTA"

Peskov, Rusya’nın gerginliklere ve yaptırımlara rağmen istikrarını koruduğunu vurguladı. Küresel makroekonomik gelişmelerin öngörülemez olduğuna dikkat çekti.

TRUMP-ZELENSKY GÖRÜŞMELERİ

Trump’ın BM Genel Kurulu marjında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı görüşmeye değinen Peskov, “Trump, Zelensky’yi dinledi. Bu da onun değerlendirmelerine yansıdı.” ifadelerini kullandı.

LAVROV-RUBIO GÖRÜŞMESİ

Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bu hafta ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geleceğini belirterek, “Son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimizi Amerikan tarafına iletme fırsatımız olacak. Diyalog kanalları açık.” dedi.

"TRUMP'IN SİYASİ İRADESİ MEMNUNİYET VERİCİ"

Trump’ın Ukrayna krizinin çözüm sürecinde rol alma iradesi gösterdiğini kaydeden Peskov, “Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Putin de buna değer veriyor. Rusya çözüm sürecine açık.” diye konuştu.

Peskov, Putin ile Trump arasındaki temasların hassas konuların istişaresine imkan verdiğini de sözlerine ekledi.

"ABD İLE İLİŞKİLERDE İLERLEME YAVAŞ"

Rusya-ABD ilişkilerini değerlendiren Peskov, Washington’un yalnızca Ukrayna krizine odaklandığını belirterek, “Sorunları birlikte çözmek zorunda değiliz. İkili ticaret ve ekonomik işbirliği de geliştirilmelidir.” dedi. Ancak sürecin “yavaş ve verimsiz” ilerlediğini ifade etti.

PUTIN-ZELENSKY GÖRÜŞMESİ İÇİN ŞARTLAR

Putin ile Zelensky arasında olası bir görüşme ihtimaline değinen Peskov, “Putin buna açık, ancak öncesinde uzmanlar düzeyinde hazırlık yapılması gerekir.” dedi.

Rusya’nın çevrim içi üç çalışma grubu kurulmasını önerdiğini, ancak Kiev’den yanıt alamadıklarını da hatırlattı.