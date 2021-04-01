Vahşi yaşam meraklılarının görüntülediği kavgada, iki leopar yemek için birbirini pençeledi.

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda kaydedilen görüntülerde, iki leopar yiyecek için kavgaya tutuştu.

Parkta safari yapan bir grup, iki erkek leopara denk geldi. Leoparlardan biri, ağaca tırmanarak avını yiyen diğer leopara saldırdı.

Ağaçta başlayan kavga yerde devam etti. Birbirlerini acımasızca pençeleyen leoparlar, grup tarafından saniye saniye kaydedildi.

LEOPARLAR YEMEK İÇİN KAVGA ETTİ

Daha fazla yaralanmaya yol açmadan kavgayı sonlandıran leoparlardan biri, ağaca geri döndü.

Safari grubundan Edrich adlı kişi, yaşanan tabloyu "Bir bölgede iki erkek leoparın bir arada olması her zaman ciddi sorunlara yol açar." şeklinde özetledi.

Kruger Ulusal Parkı'nda iki leoparın yemek kavgası ViDEO