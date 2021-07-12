Küba sokakları, gösteriye sahne oldu

Küba sokakları, gösteriye sahne oldu

ABD bayrağı açan göstericiler, ülke yönetimi aleyhinde sloganlar attı.

Küba'da halk, koronavirüs salgını sonrasında ilaç kıtlığı ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.

Komünizm yönetiminden memnun olmayan yüzlerce protestocu, kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükümeti protesto etti.

KÜBA'DA PROTESTO

Başkent Havana'ya 33 kilometre mesafede yer alan San Antonio de los Banos kasabası ile ülkenin farklı bölgelerinde, sokaklara çıkan yüzlerce kişi hükümet karşıtı gösteri yaptı.

Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük", "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atarak Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e tepki gösterdi.

ABD BAYRAĞI AÇTILAR

Komünist Parti Genel Merkezi önünde toplanan bir grup tarafından Amerikan bayrağı açıldığı görüldü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göstericiler tepkilerini, "Özgürlük, korkmuyoruz" şeklinde dile getirirken, bazı bölgelerde ise yağma olaylarının yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Küba sokakları, gösteriye sahne oldu ViDEO

DEVLET BAŞKANI DIAZ-CANEL'İN ÇAĞRISI

Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenen Diaz Canel, halkı Küba devrimlerine sahip çıkmaya çağırarak, "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, ABD yönetimini pandemi döneminde Küba'da siyasi istikrarsızlık çıkarmakla, abluka uygulayarak ekonomiyi altüst etmekle suçladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN SERT MÜDAHALE

Protestoları görüntüleyen gazeteciler, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine uğradı.

Yaralananların olduğu olaylarda bazı göstericilerin gözaltına alındığı görüldü.

1994'TEN BU YANA EN BÜYÜK GÖSTERİ

Diaz Canel, son zamanlarda hızla artan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede ilaç ve elektrik sıkıntısı yaşandığını kabul ederek, mevcut durumda evde kalmanın daha doğru olacağını belirtti.

Görgü tanıkları, ülkede Ağustos 1994'ten bu yana en büyük protesto gösterisinin yapıldığını ifade ediyor.