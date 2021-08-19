Küba, sosyal medya düzenlemesini hayata geçirdi

Ülkede son dönemde yaşanan gösterilerin ardından harekete geçen hükümet, kamu düzenini hedef alan sosyal medya paylaşımlarını takip edecek.

Küba'da hükümet, komünist rejim karşıtı protestoların ardından sosyal medya düzenlemesi için kolları sıvadı.

Sosyal medya kullanımına sıkı tedbirler getiren kararname, ülkedeki resmi gazetede yayınlandı.

KÜBA'DAN SOSYAL MEDYA ADIMI

Buna göre, sosyal medyada "devletin anayasal, sosyal ve ekonomik kurallarını hedef alan, gösterileri ve kamu düzenini değiştiren diğer eylemleri teşvik eden içeriklerin yayılmasının yasaklanması" hedefleniyor.

SİBER TERÖRİST OLARAK KABUL EDİLECEKLER

Küba hükümeti, sosyal medyanın protestoların fitilini ateşlediğini düşünüyor. Halktan, suçluların yetkililere bildirmesi isteniyor. Anayasal düzeni yıkma girişiminde bulunanlar, "siber terörist" sayılacak.

GÖSTERİLERİN ARDINDAN DÜZENLEME YAPILDI

Haberleşme Bakanı Mayra Arevich tarafından imzalanan kararnamenin çerçevesi, “siber alanda meydana gelebilecek olası suç ve zararlı faaliyetleri önlemek, tespit etmek ve uygun şekilde müdahale etmek” şeklinde belirlendi.

Ayrıca şiddeti haklı gösteren, insanların mahremiyetine ve onuruna yönelik saldırgan mesajlar da düzenleme kapsamında yer alıyor. Komünist rejim karşıtlarının tepkisini çeken düzenlemede ne tür cezaların verileceği ise belirtilmedi.

KOMÜNİST REJİM KARŞITI PROTESTO

Binlerce Kübalı, gıda ve ilaç kıtlığı ve elektrik kesintilerinin yanı sıra daha fazla özgürlük talep ederek 11 ve 12 Temmuz'daki protestolara katılmıştı. ABD bayrağı açan protestocular, ülke yönetimi aleyhinde sloganlar atmıştı.

ABD'YE SUÇLAMA: SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SORUN ÇIKARIYORLAR

Hükümet, "dış güçleri" ve ABD hükümetini sosyal medyayı sorun çıkarmak için kullanmakla suçlamış, çok sayıda göstericiyi tutuklamıştı. İnternet erişiminin de sınırlandırıldığı ülkede, cep telefonu verilerine erişim geçici olarak kesilmişti.

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