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    Küba yalanlarında bugün

    Küba yalanlarında bugün

    Küba'ya ilgili sosyal medyada her gün farklı bir yalan görebilirsiniz. Ortaya atılan son yalan, daha önce söylenenleri de boşa çıkarmış oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 12:24
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    Türkiye'de Küba'ya ve Küba sosyalizmine hayranlık duyan bir kitle var.

    Onlara göre Küba'da her şey çok güzel.

    İnsanlar sosyalizm ile mutlu ve her şey yolunda olarak gösteriliyor.

    Sosyal medyadaki Küba hayranları, zaman zaman ortaya bir yalan pompalıyor ve teyitsiz bir şekilde bu yalan yayılıyor.

    HANİ TECAVÜZCÜ YOKTU

    Küba hayranlığıyla bilinen Orhan Aydın da bu isimlerden biri.

    Aydın, Küba'da 58 yıldır hiçbir tecavüz suçunun işlenmediğini yazmıştı.

    Bugünlerde ise Küba'da koronavirüse karşı yapılan ilaç çalışmalarında tecavüzcülerin denek olarak kullanıldığı söyleniyor.

     

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    Küba yalanlarında bugün #2

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