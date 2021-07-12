Küba yönetimi: Devrimi teslim etmeyeceğiz

Rejim karşıtı gösterilere tepki gösteren Devlet Başkanı Diaz-Canel, halktan devrime sahip çıkmasını istedi. Kıtlık karşısında sokağa dökülen göstericiler ise dükkanları yağmaladı.

Küba, koronavirüs salgını kaynaklı krizin yaşandığı bir dönemde gösterilere sahne oluyor.

"Özgürlük" sloganları atan ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'i istifaya çağıran binlerce Kübalı, Havana'dan Santiago'ya sokak protestolarına katıldı.

Havana'nın güneybatısındaki yaklaşık 50 bin kişilik bir kasaba olan San Antonio de los Banos'ta düzenlenen protestoda çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, Diaz-Canel'i protestolarla hedef aldı.

DÜKKANLAR YAĞMALANDI

Hükümet karşıtı gösteriler sürerken, bazı bölgelerde dükkanların ve mağazaların yağmalandığı, araçların devrildiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, camları kırıp dükkanlara girenler, alabildikleri malzemelerle bölgeden uzaklaştı.

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"DEVRİMİ SAVUNUN"

Göstericilerin "Diktatörü devirin" şeklindeki sloganlarına Diaz-Canel'den yanıt gecikmedi.

Televizyondan halka sesleniş konuşması yapan ülkenin lideri, ABD'yi karışıklıklardan sorumlu olmakla suçlayarak, provokasyonlara müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Küba Devlet Başkanı, ülkede son yıllarda görülen en büyük protestolar karşısında halktan devrimi savunmalarını istedi. Komünist rejim destekçileri, Fidel Castro'nun fotoğraflarıyla alana indi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ, İLAÇ VE GIDA SIKINTISI...

Kübalı Claris Ramirez adlı bir sakin, "Elektrik kesintilerini protesto ediyorlar. İlaç da yok." dedi.

Karayip ülkesi Küba'da halk, ilaç ve gıda sıkıntısının yanı sıra elektrik kesintilerinin sona ermesine ilişkin taleplerini protestolarla dile getiriyor.

"GÖSTERİLERİN SEBEBİ ABD"

Devlet Başkanı Diaz-Canel, "Koronavirüs salgını dünyanın başka yerinde yokmuş gibi Küba-Amerikan mafyası, sosyal medya fenomenlerine para vererek bu eylemlere yol açtı." dedi.

Miguel Diaz-Canel, 2018'de Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'nun kardeşi Raul Castro'nun ardından ülkede devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.