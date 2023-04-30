Küba'da 1 Mayıs kutlamaları iptal edildi: Sebebi yakıt krizi Küba'da gelenekselleşen 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüşü, bu yıl benzin temininde yaşanan sıkıntılar sonrası iptal edildi.

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Yıllardır sosyalizmle yönetilen Küba'da yaşam şartları zorlaşmaya devam ediyor.

Koronavirüs pandemisinin getirdiği ekonomik krizile boğuşan halk, daha fazla dayanamayarak yönetime karşı isyan etmişti.

Muhalif seslerin bastırıldığı Küba'da, yaşam koşulları gelenekselleşen etkinlikleri de vurmaya başladı.

Benzin kıtlığı: Geleneksel 1 Mayıs yürüyüşünü iptal ettirdi

Ülkede yaşanan benzin kıtlığı, gelenekselleşen 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüşünü iptal ettirdi.

Her yıl milyonlarca kişinin toplandığı Devrim Meydanı'nın boş kalacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, akaryakıt krizinin, adanın ihtiyaç duyduğu petrolün yalnızca üçte ikisini alması ve tedarikçi ülkelerin sözleşmeleri yerine getirmemesinin büyük açık yaratmasından kaynaklandığını söyledi.

Obama çıkartmıştı

Öte yandan Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı.

Fakat Donald Trump yönetimi 2021'de Küba'yı tekrar listeye almıştı. 2024 seçimlerinde tekrar aday olacak ABD Başkanı Joe Biden ise Küba'yı listede tutmayı sürdürerek tepki toplamıştı.

Biden, Trump'ın yolundan gitti

Havana yönetiminin yanı sıra Avrupa Birliği de ülkenin listeden çıkarılmasını talep etmişti.

Küba'da 1959 Devrimi'nden beri her yıl düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri için yetkililer, halkın toplanabilmesi amacıyla ülkenin farklı noktalarından Havana'ya birçok otobüs seferi düzenliyordu.

Etkinlikler, 2020 ve 2021'de Kovid-19 pandemisi nedeniyle de iptal edilmişti.