Küba'da etkili olan Ida Kasırgası, ABD'nin kıyılarına yaklaşıyor

Küba'da yaşanan Ida Kasırgası yönünü ABD'nin güney kıyılarına çevirdi. 16 yıl önce kasırganın yıkıma yol açtığı Louisiana eyaleti, benzer şiddette olması beklenen kasırgaya hazırlanıyor.

Küba'nın kıyı kesimlerinde etkili olan Ida Kasırgası, geride maddi hasar bıraktı.

Kasırga, şiddetli rüzgarla birçok bölgede tarım alanlarını sular altında bırakırken, elektrik şebekelerine zarar verdi. Çok sayıda ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Rüzgar evlerin çatılarında da hasara yol açtı.

Ulusal Kasırga Merkezi hızı saatte 210 kilometreyi bulan kasırgayı "aşırı tehlikeli" olarak nitelendirdi. Uzmanlara göre, aşırı yağışlar eyaletin kıyı bölgelerini bir metre su altında bırakabilir.

ABD'DE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Başkan Joe Biden kasırga henüz karaya ulaşmadan federal düzeyde "acil durum" alarmı verdi.

Deniz seviyesinin altındaki New Orleans'ta, bazı bölgelerde zorunlu tahliye emri yayınlandı.

2005'TE ETKİLİ OLAN KASIRGADA 800 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Eyalet genelinde kasırga sonrası arama kurtarma çalışmaları için 5 bin Ulusal Muhafız görevlendirildi. Elektrik kesintilerine müdahale etmek için 10 bin işçi beklemede.

2005'te Louisiana'da etkili olan Katrina Kasırgası'nda bin 800 bin kişi yaşamını yitirmiş, on binlerce kişi günlerce kurtarılmayı beklemişti.