Küba'da etkili olan Ida Kasırgası, ABD'nin Louisiana eyaletinde karaya ulaştı. Kasırga nedeniyle nedeniyle 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Küba'da yaşanan ve geride büyük maddi hasar bırakan Ida Kasırgası yönünü ABD'nin güney kıyılarına çevirmişti.

16 yıl önce kasırganın yıkıma yol açtığı Louisiana eyaleti, benzer şiddette olması beklenen kasırgaya hazırlanıyordu.

KASIRGA, ABD'NİN LOUISIANA EYALETİNDE KARAYA ULAŞTI

Küba'da kategori 1 seviyesinde etkili olan ve Meksika Körfezi üzerinde ilerlediği sürede şiddetini artıran Ida Kasırgası, kategori 4 seviyesinde ABD’nin Louisiana eyaletinde karaya ulaştı.

Küba'da etkili olan Ida Kasırgası, ABD'ye ulaştı VİDEO

100 BİNDEN FAZLA EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Şiddetli rüzgarın okyanusta yüksek dalgalara neden olduğu belirtilirken, dalgaların karaya taşması sonucu birkaç ağacın yıkıldığı ifade edildi. Kasırga nedeniyle Louisiana’da 100 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandığı ve elektrikli pompaların çalıştırılamadığı aktarıldı.

NEW ORLEANS'TA TAHLİYE İÇİN YETERLİ ZAMAN KALMADI

Yetkililer, Ida’nın ani bir şekilde Meksika Körfezi’nde güç kazanarak kategori 4 seviyesine ulaşması nedeniyle eyaletin en büyük kenti New Orleans’ta tahliye organizasyonu için yeterli zaman kalmadığını bildirdi.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN SIĞINAKLAR AÇILDI

Bu nedenle 390 bin nüfuslu şehirde bulunan sığınaklar koronavirüs salgınına rağmen açıldı. Bölgede kasırganın etkisiyle sel ve su baskınları olacağı öngörülürken, bölge sakinlerine uzun süreli elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

En az 3 gün boyunca yeterli olacak yiyecek ve su stoklama çağrısında bulunuldu. New Orleans’taki Luis Armstrong Havaalanı’nda tüm uçuşlar iptal edildi.

BİDEN, IDA'NIN ÇOK TEHLİKELİ BİR FIRTINAYA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ BELİRTTİ

ABD Başkanı Joe Biden daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, Ida’nın çok çok tehlikeli bir fırtınaya dönüştüğünü belirterek federal hükümetin bölgeye yardım etmeye hazır olduğunu söylemişti.

VALİ DE UYARMIŞTI: SON 150 YILDA EYALETİ VURAN EN BÜYÜK FIRTINA

Louisiana Valisi John Bel Edwards, Ida’nın son 150 yılda eyaleti vuran en büyük fırtınalardan birine sebep olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Komşu Mississippi eyaleti Valisi Tate Reeves ise kasırga sebebiyle eyalette olağanüstü hal ilan etmişti. Meksika Körfezi’ndeki 80’den fazla petrol kuyusu da tahliye edilirken bölgenin petrol ve gaz üretiminin yarısı durdurmuştu. Yetkililerin Louisiana’da tahliye kararına uyan on binlerce kişi adeta kaçarak eyaleti terk etmiş, trafikteki yoğunluk nedeniyle bazı otoyollarda tıkanma olmuştu.

KATRİNA KASIRGASI’NDAN DAHA GÜÇLÜ

New Orleans şehrini kategori 3 seviyesinde vuran Katrina Kasırgası’nın 16’ncı yıl dönümünde, şehir bu sefer de Ida’nın tehdidi altında.

Katrina Kasırgası nedeniyle şehrin yüzde 80’ini su basmış bin 800’den fazla can kaybı yaşanmış, 100 milyar dolardan fazla maddi hasar meydana gelmişti.

IDA'NIN BÖLGEDE YIKICI OLMASI BEKLENİYOR

Katrina Kasırgası ile aynı günde karaya ulaşan Ida Kasırgası’nın şiddetli rüzgar ve okyanus kıyısında yüksek dalgalara sebep olarak bölgede yıkıcı olması bekleniyor. Saatteki hızı 240 km’ye ulaşan şiddetli rüzgar ile birlikte ilerleyen Ida’nın 16 yıl önce etkili olan kategori 3 seviyesindeki Katrina Kasırgası’ndan daha güçlü olduğu görülüyor.



Ida Kasırgası’nın bugün Luisiana, Alabama ve Mississippi eyaletlerinde şiddetli fırtına şeklinde etkisini göstermesi beklenirken ara ara şiddetli hortumların da görülebileceği ifade edildi.