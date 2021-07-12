Küba'da halk yıllar sonra komünizme karşı uyandı

Türkiye'deki bazı solcuların hayalindeki ülke olan Küba'da her şeyin çok güzel olduğu anlatılıyor ancak ülke sosyalizmden bıktı, meydanlarda isyan başladı.

Küba, uygulanan ambargolar nedeniyle yıllardır açlık ve sefillik içerisinde. Türkiye'de ise Küba'ya hayran olan bazı gazeteci ve yazarlar ise yıllardır Küba'nın sosyalizmle mutlu olduğunu yazıyor.

Türk solcular, Küba'da yaşamayı hayal ederken Kübalılar kaçak yollardan ülkeden kaçmanın yollarını arıyor.

Pandemi sonrası ülkede yaşanan sıkıntıların daha da çoğalması üzerine, halk sosyalist yönetime başkaldırdı.

"ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ"

Meydanlara inen Kübalılar, sosyalist rejime son vermek için "Kahrolsun diktatörlük, özgürlük istiyoruz" sloganları attı.

"BIDEN HELP CUBA"

Amerikan bayrağı açan Kübalılar, ABD Başkanı Joe Biden'a yardım çağrısında bulundu.

ZÜLFÜ LİVANELİ: SOSYALİZM YAŞATIR

Küba'da yaşanan olayların ardından Türkiye'deki bazı isimlerin Küba hakkındaki güzellemeleri sosyal medyada dolaşıma girdi.

Bunlardan biri Zülfü Livaneli'ydi.

Livaneli, "Bu zor günlerde içimi ferahlatan tek şey, Küba'nın verdiği insanlık ve dayanışma dersleri. Sosyalizm yaşatır" ifadelerini kullanmıştı.

Şirin Payzin ise Küba'ya olan hayranlığını, aşı bulunduğu haberleri üzerine gösteriyordu: "Ve bir gün gelir o Küba bütün dünyaya derman olur" ifadeleriyle..

Küba'yla ilgili yalanlardan bazıları da Orhan Aydın tarafından sosyal medyaya pompalanıyordu.

Aydın, milletvekili ile garsonun eşit maaş aldığını, 47 yıldır cinayet işlenmediğini ve ülkede kanserden ölenin olmadığını söylüyordu.

Gerçekler ise tam aksini söylüyor.

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