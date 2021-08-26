Küba’da koronavirüse bağlı ölümler arttı

Vaka sayılarının arttığı Küba’da, koronavirüse bağlı ölümlerde de artış gözlendi. Son 24 saatte 96 kişi ölürken, toplam vefat sayısı 4 bini geçti.

Küba’da koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken, koronavirüse bağlı olarak ülkedeki vefat sayısı da artıyor.

Küba Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, son 24 saatte 96 kişi daha yaşamını yitirdi.

VAKA SAYILARI ARTTI

Böylelikle Karayip ülkesi Küba’da, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 806'ya yükseldi.

Vaka sayısı, son 24 saatte 8 bin 637 artışla 611 bin 163'e çıktı.

555 bin 370 kişi ise iyileşti.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜYOR İDDİASI

Koronavirüse bağlı can kayıplarının son zamanlarda artış göstermesi, Küba’nın sağlık sisteminin çökmeye başladığı iddialarına da beraberinde getirdi.

AKTİF VAKA SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

Ülke genelindeki kitlesel aşı kampanyalarında şimdiye kadar 5 milyondan fazla kişiye 1’inci doz, 4 milyon 440 bin 553 kişiye 2’nvi do, 3 milyon 132 bin 266 kişiye ise 3’üncü doz aşı uygulandı.

Aktif vaka sayısının, 50 bini geçtiği bildirildi.