Filistin’in başkenti Kudüs’te İsrail güçleri zorla gözaltına aldıkları 12 yaşındaki çocuğu kaçırdı.

Filistin’in başkenti Kudüs’te sivil giyimli İsrail güçleri Al-Essawiya semtinde bulunan Şehit Muhammad Obaid Mahallesi’ne geldiler.

Mahalleye giren silahlı güçler, 12 yaşındaki Muath Al-Awiwi isimli çocuğu zorla gözaltına alarak kaçırdı.





VİDEO ÇEKEN KİŞİYE DE SİLAH DOĞRULTTULAR

Çevrede bulunan bir kişinin telefon kamerası ile kaydettiği görüntülerde yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişinin küçük çocuğu zorla alı koyduğu ve boğazını sıktığı görülüyor.

Telefonla olayı kaydeden kişiye ise silah doğrultuyor. Küçük çocuğun, neden gözaltına alındığı veya nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Görgü tanıkları, olaydan önce çok sayıda zırhlı polis aracının mahalleye geldiğini aktardı.

Kudüs'te İsrail güçleri 12 yaşındaki çocuğu kaçırdı VİDEO









