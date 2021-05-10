İsrailli yerleşimcinin, Mescid-i Aksa çevresinde aracını Filistinlilerin üzerine sürmesi sonucu 2 kişi ezildi.

İsrail, işgal altında tuttuğu Kudüs'te kan dökmeye devam ediyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri zorunlu göçle tehdit eden Tel Aviv, diğer taraftan Mescid-i Aksa'da Müslümanları hedef alan saldırılar düzenliyor.

İsrail polisi, Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ediyor.

FİLİSTİNLİLERİ EZDİ

Mescid-i Aksa'da bunlar yaşanırken, tansiyonu yükseltecek bir harekete daha imza atıldı.

Aracıyla terör estiren İsrailli yerleşimci, Mescid-i Aksa'nın çevresinde yaşanan olayda, arabasını Filistinlilerin üzerine sürdü.

Kudüs'te İsrailli yerleşimci, Filistinlileri ezdi ViDEO

İSRAİLLİ SALDIRGAN DEHŞET SAÇTI

Yaşanan dehşet anları, çevredekiler tarafından kaydedildi. 2 Filistinli, araçla ezildi.

Olayın ardından Filistinli gençler, İsrailli saldırganı durdurmak için müdahale etmeye çalıştı.

İSRAİL BASININDAN ALGI: SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

Ancak İsrail basını, dünyanın gözü önünde yaşananları çarpıtmak için bir kez daha harekete geçti.

İsrailli yerleşimcinin araçlı saldırısı, "Sürücü kontrolü kaybetti, Filistinliler taşladı." şeklinde aktarıldı.

İSRAİL POLİSİ SALDIRGANI SİLAHLA KORUDU

İsrail polisi, yaşananlara tepki gösteren Filistinlilerden yerleşimciyi korumak için çevredekilere silah doğrulttu.

Filistin Fetih Hareketi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Kudüs'ün El- Esbat (Aslanlı) Kapısı bölgesindeki olayda, İsrail polisinin tepki gösteren Filistinlilerden yerleşimciyi korumak için çevredekilere silah doğrulttuğu göze çarptı.

DOĞU KUDÜS'TE YAŞANANLAR

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. O günden beri Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilimli günler yaşanıyor.