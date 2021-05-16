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    Kudüs'te sinagog ayininde tribün çöktü

    Kudüs'ün kuzeyindeki Givat Ze'ev yerleşim yerinde sinagogda yapılan ayin sırasında tribün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3’ü ağır en az 50 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 20:24
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 20:27
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    Kudüs'te sinagog ayininde tribün çöktü

    Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan ve Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu Givat Ze'ev’deki sinagogda ayin sırasında tribün çöktü.

    İsrail ulusal acil servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, 10’u ağır olmak üzere en az 50 kişinin yaralandığı aktarıldı.

    SİNAGOGUN TRİBÜNÜ YİNE ÇÖKTÜ

    Ayin sırasında sinagogda 600’den fazla kişinin olduğu iddia edildi.

    Olay yerinde çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken, sinagogun tahliye edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    45 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Öte yandan İsrail'de 30 Nisan’da Meron Dağı’nda Yahudilerin Lag B’Omer Bayramı'nın kutlaması sırasında yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı.

    Kudüs'te Sinagog'da yapılan ayin sırasında tribün çöktü

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    Kudüs te sinagog ayininde tribün çöktü #1

    Kudüs te sinagog ayininde tribün çöktü #2

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