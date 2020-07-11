Kudüs'teki bir kilise yeniden ibadete kapatıldı

Filistin'in başkentinde Hristiyanların en kutsal mekanlarından olan Kıyamet Kilisesi, koronavirüs vakaları nedeniyle yeniden ibadete kapandı.

Koronavirüs vakaları nedeniyle bir çok ibadethane kapatılmıştı.

Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Hristiyanların en kutsal mekanları arasındaki Kıyamet Kilisesi 24 Mayıs tarihinde açılmasının ardından artan koronavirüs vakaları nedeni ile yeniden ibadete kapatıldı.

Kilisenin anahtarlarından sorumlu Adeeb Joudeh al-Husseini, yaptığı açıklamada korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kilisenin bu sabah itibari ile kapalı tutulduğunu aktardı.





İLK SALGIN DALGASINDA 2 AY BOYUNCA İBADETE KAPANMIŞTI

Kilisenin ne zaman yeniden ibadete açılacağı belirtilmezken, ilk salgın dalgasında 2 ay boyunca ibadete kapalı kalmıştı.

Öte yandan Filistin’de toplam korona virüs vaka sayısı 5 bin 829’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30’a yükseldi.



