Kuleba: Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaş başlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas bölgesine askeri harekat başlatmasının ardından, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas bölgesine askeri harekat başlattıklarını duyurdu.

Putin, askeri harekatı bölgedeki insanları korumak için başlattıklarını bildirdi.

Harekatın ardından devlet liderleri ve dışişleri bakanlarından peş peşe açıklamalar geldi.

"DÜNYA, PUTİN'İ DURDURABİLİR, DURDURMALI"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise harekata ilişkin: "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı" ifadelerini kullandı.



