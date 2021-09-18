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    Kumaşla kaplanan Paris'in simgesi Zafer Takı, ziyarete açıldı

    Paris’in öne çıkan simgelerinden biri olan Zafer Takı, 25 bin metrekarelik geri dönüştürülebilir kumaşla kaplanan yeni görünümüyle bugün ziyarete açıldı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 18:06
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 19:05
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    Kumaşla kaplanan Paris'in simgesi Zafer Takı, ziyarete açıldı

    Dünyanın çeşitli kültürel ve doğal abidelerini plastik kumaşlarla giydiren ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü Bulgar sanatçı Christo Vladimirov Javacheff'in ve eşi Jeanne-Claude'ün hayali gerçek oldu.

    GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR KUMAŞLA KAPLANDI

    Fransa'nın başkenti Paris’in öne çıkan simgelerinden biri olan Arc de Triomphe (Zafer Takı), 25 bin metrekarelik geri dönüştürülebilir, gümüşe çalan mavi renkli kumaş ile kaplandı.

    Kumaşla kaplanan Paris in simgesi Zafer Takı, ziyarete açıldı #1

    ZİYARETE AÇILDI

    Ünlü Zafer Takı'nın yeni hali bugünden itibaren sanatseverlerin ziyaretine açılırken, ünlü anıtın yeni hali 3 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

    Alanda bulunan 300'den fazla görevli, ziyaretçilerin sorularını cevaplamak ve isteyenlere kumaştan bir numune vermek için ziyaretçilerle buluşacak. Eseri tamamlamak için binden fazla kişinin katkıda bulundu.

    Kumaşla kaplanan Paris in simgesi Zafer Takı, ziyarete açıldı #2

    16 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

    Geçtiğimiz yıl 84 yaşında hayatını kaybeden Javacheff'in projesi, yeğeni Vladimir Yatachev tarafından tamamlandı. Yavachev, "Christo bu projeyi tamamlamak istedi. Yapacağımıza dair kendisine söz verdirdi” dedi.

    Yavachev, 16 milyar dolara mal olan projenin bütçesinin, sanatçının önceden yaptığı çizimlerin satılarak elde edildiğini söyledi.

    Kumaşla kaplanan Paris in simgesi Zafer Takı, ziyarete açıldı #3

    Kumaşla kaplanan Paris in simgesi Zafer Takı, ziyarete açıldı #4

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