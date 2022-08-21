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    Kuraklık, Tuna Nehri'nde batık savaş gemilerini açığa çıkardı

    İkinci Dünya Savaşı sırasında Sırbistan'ın nehir liman kenti Prahovo yakınlarında batan patlayıcı yüklü Alman savaş gemileri, kuraklık nedeniyle açığa çıktı.
    • 21.08.2022 - 02:45
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    Kuraklık, Tuna Nehri'nde batık savaş gemilerini açığa çıkardı

    Avrupa kuraklıkla mücadele ederken, aşırı sıcak havalar Tuna Nehri'ni de etkiledi. Yüksek sıcaklık ve az yağışlar sebebiyle su seviyesinde azalma gözlendi.

    Nazi Almanya'sından kalma gemiler açığa çıktı

    Kuraklık, Sırbistan`ın doğusundaki Prahovo yakınlarındaki Tuna Nehri`nin bir bölümünde, birçoğu hala tonlarca patlayıcı içeren ve tehlike arz eden 20`den fazla gemiyi açığa çıkardı.

    Kuraklık, Tuna Nehri nde batık savaş gemilerini açığa çıkardı #1

    Tuna Nehri'nde sürüklenen gemiler

    Reuters'in haberine göre; bu gemiler, 1944`te Sovyet güçlerinden geri çekilen Nazi Almanyasının Karadeniz filosu tarafından Tuna Nehri boyunca sürüklenen yüzlerce gemi arasındaydı.

    Kuraklık, Tuna Nehri nde batık savaş gemilerini açığa çıkardı #2

    Nehirlerin kuruması, deniz trafiğini de aksatıyor

    Kuraklık ve rekor düzeydeki yüksek sıcaklıklar, Almanya, İtalya ve Fransa da dahil olmak üzere Avrupa`nın diğer bölgelerindeki hayati konumdaki nehir trafiğini aksatıyor.

    Kuraklık, Tuna Nehri nde batık savaş gemilerini açığa çıkardı #3

    Kuraklık, Tuna Nehri nde batık savaş gemilerini açığa çıkardı #4

    Kuraklık, Tuna Nehri nde batık savaş gemilerini açığa çıkardı #5

    Kuraklık, Tuna Nehri nde batık savaş gemilerini açığa çıkardı #6

    Kuraklık, Tuna Nehri nde batık savaş gemilerini açığa çıkardı #7

    Kuraklık, Tuna Nehri nde batık savaş gemilerini açığa çıkardı #8

    Kuraklık, Tuna Nehri nde batık savaş gemilerini açığa çıkardı #9


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