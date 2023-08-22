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İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Selwan Momika, bu sefer sert kayaya çarptı.

Yolda yürüyemez hale geldi

Kutsal kitabı yakmasıyla Müslümanlardan tepki toplayan Irak kökenli Hristiyan Momika, yolda yürüdüğü esnada bir gencin tepkisiyle karşılaştı.

Kur'an-ı Kerim yakan provokatör, Müslüman gençten dayak yedi

Boks eldiveniyle dövdü

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Momika, elinde boks eldiveni olangenç tarafından tekme tokat dövüldü.

Kendini korumak zorunda kaldı

O anlarda ise çaresiz kalan Momika'nın bir kafenin reklam tabelası ile kendini korumaya çalıştığı görüldü.