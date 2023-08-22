Kur'an-ı Kerim yakan provokatör, Müslüman gençten dayak yedi

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İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Selwan Momika, bu sefer sert kayaya çarptı.
Yolda yürüyemez hale geldi
Kutsal kitabı yakmasıyla Müslümanlardan tepki toplayan Irak kökenli Hristiyan Momika, yolda yürüdüğü esnada Müslüman bir gencin tepkisiyle karşılaştı.
Boks eldiveniyle dövdü
Sosyal medyada yayılan görüntülerde Momika, elinde boks eldiveni olangenç tarafından tekme tokat dövüldü.
Kendini korumak zorunda kaldı
O anlarda ise çaresiz kalan Momika'nın bir kafenin reklam tabelası ile kendini korumaya çalıştığı görüldü.