Kur'an-ı Kerim yakan provokatör, Müslüman gençten dayak yedi Kur'an-ı Kerim'i yaktığı eylemleri ile tanınan İslam düşmanı Selwan Momika, yolda yürürken Müslüman bir gencin tepkisiyle karşılaştı. Genç, Momika'ya boks eldiveniyle dayak attı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Selwan Momika, bu sefer sert kayaya çarptı. Yolda yürüyemez hale geldi Kutsal kitabı yakmasıyla Müslümanlardan tepki toplayan Irak kökenli Hristiyan Momika, yolda yürüdüğü esnada Müslüman bir gencin tepkisiyle karşılaştı. Boks eldiveniyle dövdü Sosyal medyada yayılan görüntülerde Momika, elinde boks eldiveni olangenç tarafından tekme tokat dövüldü. Kendini korumak zorunda kaldı O anlarda ise çaresiz kalan Momika'nın bir kafenin reklam tabelası ile kendini korumaya çalıştığı görüldü.

