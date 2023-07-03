Kur'an-ı Kerim yakılmasına bir tepki de Papa Francis'ten İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına bir tepki de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'ten geldi. Papa, "Kur'an’ın yakılmasına izin verilmemeli ve bu durum kınanmalı" dedi.

ensonhaber.com İsveç'te İslam alemini ayağa kaldıran bir skandala daha imza atıldı. Daha önce 3 kez Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkışan Rasmus Paludan'ınj ardından Kurban Bayramı'nın ilk gününde İslam düşmanları yeniden harekete geçti. İsveç'te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde ve Afrika kökenli Chris Makoundout, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş; polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti. İsveç İslam düşmanlığına devam ediyor Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı. Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesinin bu kararını onaylayarak polisin "Kur'an-ı Kerim yakma yasağını" 12 Haziran'da kaldırdı. Bu skandal kararın ardından bayram gününde İsveç'te hadsiz bir eylem gerçekleştirildi. Stockholm'de bulunan Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp, üzerine basarak İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti ve ateşe verdi. Skandal eylemi Papa Francis de kınadı Yaşanan olayın ardından bir tepki de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'ten geldi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al-Ittihad gazetesine konuşan Papa Francis, Kur'an-ı Kerim’in yakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Francis, “Kur'an’ın yakılmasına izin verilmemeli ve bu durum kınanmalı.” dedi. Francis, Kur'an-ı Kerim yakılması gibi eylemlere çok sert öfke gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Gözden Kaçmasın İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı Haberin Detayları