- Haberler
- Dünya Haberleri
- Kuveyt Parlamentosu'nda kavga
Kuveyt Parlamentosu'nda kavga
- İHA
- 23.06.2021 - 15:49
- Güncelleme : 23.06.2021 - 16:21
Kuveyt Parlamentosu, yıllık bütçeyi görüşmek üzere dün toplandı.
Toplantı sırasında bakanlar ile muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı.
BAKANLARIN KOLTUKLARINDA OTURDULAR
Toplantının başlamasıyla muhalefet milletvekilleri ülkedeki "yolsuzluğu" protesto etmek amacıyla bakanların koltuklarına oturdu.
Bazı milletvekilleri ise konuşmaları durdurmak için masalara vurdu. Muhalefet milletvekilleri bakanların koltuklarında otururken, bakanlar da toplantı salonun girişinde bekledi.
Kuveyt Parlamentosu'nda kavga ViDEO
PARLAMENTO'DA GERİLİMİ
Kuveytli muhalif Milletvekili Abdülaziz Al-Sakabi, "Bizim sorunumuz bütçeyle değil. Sorun hükümetle." ifadesini kullandı.
Gerilimin ardından açıklama yapan Kuveyt Parlamento Sözcüsü Marzouk Al-Ghanim, "Oturum kesintiye uğradığı için özel bir oturum talep etme hakkımız var." dedi.
Parlamento'da yaşanan gerginliğe rağmen 2021-2022 yıllık bütçesi onaylandı.