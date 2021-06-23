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    Kuveyt Parlamentosu'nda kavga

    Vekiller bakanların koltuklarında otururken, Parlamento'daki gerilim kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 16:21
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    Kuveyt Parlamentosu'nda kavga

    Kuveyt Parlamentosu, yıllık bütçeyi görüşmek üzere dün toplandı.

    Toplantı sırasında bakanlar ile muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı.

    BAKANLARIN KOLTUKLARINDA OTURDULAR

    Toplantının başlamasıyla muhalefet milletvekilleri ülkedeki "yolsuzluğu" protesto etmek amacıyla bakanların koltuklarına oturdu.

    Bazı milletvekilleri ise konuşmaları durdurmak için masalara vurdu. Muhalefet milletvekilleri bakanların koltuklarında otururken, bakanlar da toplantı salonun girişinde bekledi.

    Kuveyt Parlamentosu'nda kavga ViDEO

    PARLAMENTO'DA GERİLİMİ

    Kuveytli muhalif Milletvekili Abdülaziz Al-Sakabi, "Bizim sorunumuz bütçeyle değil. Sorun hükümetle." ifadesini kullandı.

    Gerilimin ardından açıklama yapan Kuveyt Parlamento Sözcüsü Marzouk Al-Ghanim, "Oturum kesintiye uğradığı için özel bir oturum talep etme hakkımız var." dedi.

    Parlamento'da yaşanan gerginliğe rağmen 2021-2022 yıllık bütçesi onaylandı.

    Kuveyt Parlamentosu nda kavga #1

    Kuveyt Parlamentosu nda kavga #2

    Kuveyt Parlamentosu nda kavga #3

    Kuveyt Parlamentosu nda kavga #4

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