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    Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK’ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

    Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK’ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Terörle Mücadele Birimi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı planını engellediğini ve çok sayıda cephane ile patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.
    • İHA
    • 27.04.2022 - 01:52
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 02:35
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe Kilit operasyonu devam ederken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de bölgede büyük çaplı eylem hazırlığındaki teröristlerin kanlı planını bozdu.

    Terör örgütü PKK’ya Irak’ta büyük darbe vuruldu. Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, PKK’nın IKBY’ye karşı planının engellediği ve çok sayıda cephane ile patlayıcının ele geçirildiği aktarıldı.

    1 ton patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Açıklamada, IKBY Güvenlik Konseyi’nin vatandaşların can güvenliğini sağlamak için gösterdiği çabalar sonucu 17 Nisan tarihinde Duhok ili sınırı içerisinde terör örgütü PKK’ya ait 1 ton PETN patlayıcı, 10 Konkurs tanksavar füzesi, 23 saldırı dron motoru, bin 200 gaz maskesi ve 375 Kalaşnikof yedek parçasının ele geçirildiği duyuruldu.

    Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK’ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi - VİDEO

    Kuzey Irak'ta kanlı eylem planları bozuldu

    Açıklamada, sanık Yunus Ahmet’in patlayıcı ve silahları Rudi Hüseyin adlı PKK’lı bir terörist aracılığıyla elde ettiği belirtilerek, IKBY’de eylem gerçekleştirmek için terör örgütü PKK’ya teslim edeceğini itiraf ettiği aktarıldı.

    Kuzey Irak ta terör örgütü PKK’ya büyük darbe: 1 ton patlayıcı ele geçirildi #1


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