Kuzey Kore: Birleşmiş Milletler, çifte standart uyguluyor

Pyongyang yönetimi, kendilerine yönelik tepkinin benzer füze denemeleri yapan diğer ülkelere gösterilmediğini savundu.

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler'in (BM) füze denemelerine yönelik bu hafta düzenlemesi beklenen toplantıya tepki gösterdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdürü Jo Chol Su, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) füze denemelerine yönelik eleştirisine karşı çıktı.

Jo, BMGK'nin BM kararlarına dayanarak Kuzey Kore'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve gözle görünen bir çifte standart uyguladığını ifade etti.

"DAHA CİDDİ SONUÇLARA DAVETİYE ÇIKARIR"

BMGK'nin, ön yargılarıyla ve çifte standart uygulayarak Kuzey Kore hakkında toplantılar yaptığına ve soruşturmalar yürüttüğüne dikkati çeken Jo, BMGK'nın sadece Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı çıkarken diğer ülkelerin benzer silahlarla yaptığı denemelere bir şey yapmamasının "hiç mantıklı olmadığını" savundu.

"Çifte standart, daha ciddi sonuçlara davetiye çıkarır." ifadesini kullanan Jo, bu sonuçların ne olduğu hakkında bilgi vermedi.

BIDEN GÖREVE GELDİKTEN SONRA İLK DENEME

Kuzey Kore, 21 Mart'ta birkaç kısa menzilli füze denemesi yapmıştı. Beyaz Saray yetkilileri, seyir füzesi türündeki füzelerin Kuzey Kore'yi nükleer silah programından caydırmak için alınan BMGK kararları kapsamındaki füzeler olmadığını ifade etmişti.

Denemelerin akabinde ABD, Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımları denetleyen BMGK komitesinin toplanmasını talep etmişti. Bu denemeler, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra Kuzey Kore tarafından fırlatılan ilk füzeler olması dolayısıyla önem arz ediyor.

BMGK'nin, Kuzey Kore'nin denemelerini ele almak üzere bu hafta basına kapalı toplantı düzenlemesi bekleniyor. BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.