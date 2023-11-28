Kuzey Kore: Casus uydumuzla Beyaz Saray ve Pentagon'un görüntüsünü aldık Kuzey Kore, casus uydu "Malligyong-1" ile Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığı ve ABD donanmasına ait dört nükleer saldırı kapasiteli geminin fotoğraflarını çektiğini iddia etti.

AA & Ensonhaber

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı, ülkenin lideri Kim Jong-un'un, casus uydu tarafından gerçekleştirilen operasyon raporunu incelediğini ve uydunun çektiği fotoğraflar arasında Beyaz Saray ve Pentagon'un yanı sıra Virginia'nın Norfolk Limanı, Newport News Gemi Yapım Şirketi'nde bulunan dört nükleer saldırı kapasiteli ABD donanma gemisi, İngiltere'ye ait bir uçak gemisi, Virginia'daki bir havaalanı, ABD'ye ait Guam Adası'ndaki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü ve İtalya'nın başkenti Roma'nın da yer aldığı iddialarını içeren bir haber paylaştı.

Güney Kore ise casus uydu fırlatmayı erteledi

Yonhap'ın haberine göre ise Güney Kore Savunma Bakanlığı, 30 Kasım'da gönderilmesi planlanan ilk askeri casus uydusunun fırlatılma tarihinin, kötü hava koşulları nedeniyle 2 Aralık'a ertelendiğini duyurdu.

ABD merkezli uzay şirketi SpaceX tarafından üretilen "Falcon 9" roketinin taşıdığı casus uydusunun, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden gönderilmesi planlanıyor.

Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişimleri

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

Kuzey Kore, 21 Kasım'da üçüncü kez, güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım'da, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı. Kuzey Kore ise 23 Kasım'da söz konusu anlaşmayı feshettiğini duyurmuştu.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 22 Kasım'da, Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu taşıyan roket fırlatmasını şiddetle kınamıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.