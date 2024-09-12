Kuzey Kore, iki ay sonra ilk kez kısa menzilli füze fırlattı Kuzey Kore, iki aylık bir aradan sonra doğu kıyısından kısa menzilli balistik füzeler fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerin Pyongyang'dan fırlatıldığını ve yaklaşık 350 kilometre yol aldıktan sonra denize düştüğünü açıkladı.

AA

Kuzey Kore, füze atışlarını sürdürüyor...

Güney Kore askeri yetkilileri, bu hamleyi "Kore Yarımadası'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit eden açık bir provokasyon" olarak nitelendirerek sert bir dille kınadı.

100 KİLOMETRE İRTİFAYA ULAŞTI

Japonya Savunma Bakanlığı ise Kuzey Kore'nin fırlattığı en az iki füzenin yaklaşık 350 kilometre mesafe katettiğini ve 100 kilometre irtifaya ulaştığını duyurdu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bu saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek Kuzey Kore’ye resmi bir protesto notası verdiklerini açıkladı.

"AÇIK İHLAL"

Güney Kore, Japonya ve ABD'nin nükleer temsilcileri, telefon görüşmesi yaparak bu füze fırlatmalarının Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlali olduğunu vurguladı ve Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı iş birliği içerisinde olacaklarını belirttiler.

Bu son füze denemesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un "nükleer silah üretimini kat kat artırma" ve her an kullanıma hazır hale getirme sözü vermesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)