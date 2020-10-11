Kuzey Kore lideri Kim'den nükleer füzeli tören

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende, bir tehdide karşı ülkesinin nükleer gücünü 'tamamen seferber etmekle' tehdit etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, konuşmasında koronavirüs salgını ve ABD'nin öncülüğündeki yaptırımlar nedeniyle "muazzam zorluklarla" karşı karşıya olan halka gösterdiği sebat için teşekkür etti.

"TEHDİT EDİLİRSEK NÜKLEER GÜÇLE KARŞILIK VERİRİZ"

Kuzey Kore'nin tehdit edilmesi durumunda nükleer gücünü "tamamıyla seferber edeceğini" dile getiren Kim, Washington yönetimini eleştirmekten kaçındı, Güney Kore'ye zeytin dalı uzattı.

SALGINDAN SONRA GÜNEY'LE DİYALOG MESAJI

Kuzey Kore lideri, iki ülkenin salgın tehdidi sona erdiğinde ilişkileri onarabileceğini söyledi.

KUZEY KORE, YENİ SİLAHLARINI GÖSTERDİ

Binlerce kişinin izlediği törende geçmiş yılların aksine şimdiye kadar yeni stratejik silahların gösterimi yapılmadı.

ASKERLER VE İZLEYİCİLER MASKE TAKMADI

Törende geçide katılan askerlerin ve izleyenlerin maske takmadığı, ancak Kim Il Sung Meydanı'nda önceki yıllara kıyasla çok daha az insanın bulunduğu dikkati çekti.

ÇİN'DEN DESTEK MESAJI

Resmi KCNA ajansı da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kim'e gönderdiği mektupta, Pyongyang ile ikili ilişkileri "savunmayı, güçlendirmeyi ve geliştirmeyi" sürdüreceğini dile getirdiğini duyurdu.