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- Kuzey Kore lideri Kim'den nükleer füzeli tören
Kuzey Kore lideri Kim'den nükleer füzeli tören
- AA
- 11.10.2020 - 04:10
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, konuşmasında koronavirüs salgını ve ABD'nin öncülüğündeki yaptırımlar nedeniyle "muazzam zorluklarla" karşı karşıya olan halka gösterdiği sebat için teşekkür etti.
"TEHDİT EDİLİRSEK NÜKLEER GÜÇLE KARŞILIK VERİRİZ"
Kuzey Kore'nin tehdit edilmesi durumunda nükleer gücünü "tamamıyla seferber edeceğini" dile getiren Kim, Washington yönetimini eleştirmekten kaçındı, Güney Kore'ye zeytin dalı uzattı.
SALGINDAN SONRA GÜNEY'LE DİYALOG MESAJI
Kuzey Kore lideri, iki ülkenin salgın tehdidi sona erdiğinde ilişkileri onarabileceğini söyledi.
KUZEY KORE, YENİ SİLAHLARINI GÖSTERDİ
Binlerce kişinin izlediği törende geçmiş yılların aksine şimdiye kadar yeni stratejik silahların gösterimi yapılmadı.
ASKERLER VE İZLEYİCİLER MASKE TAKMADI
Törende geçide katılan askerlerin ve izleyenlerin maske takmadığı, ancak Kim Il Sung Meydanı'nda önceki yıllara kıyasla çok daha az insanın bulunduğu dikkati çekti.
ÇİN'DEN DESTEK MESAJI
Resmi KCNA ajansı da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kim'e gönderdiği mektupta, Pyongyang ile ikili ilişkileri "savunmayı, güçlendirmeyi ve geliştirmeyi" sürdüreceğini dile getirdiğini duyurdu.