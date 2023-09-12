Kuzey Kore Lideri, Putin ile görüşmek üzere ülkesinden ayrıldı Pyongyang'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere trenle yola çıktığı belirtildi.

İHA

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, Kim Jong Un'un Putin ile Rusya'da bir araya geleceğine dair duyurusunun ardından Pyongyang'dan da açıklama geldi.

Kim Jong Un trenle yola çıktı

Kuzey Kore İşçi Partisi Sekreterliği'nden Kore Devlet Radyosu'na yapılan açıklamada Kim Jong Un'un Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan trenle ayrıldığı ve Rusya'ya hareket ettiği aktarılarak şu cümleler belirtildi;

Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Rusya Federasyonu'nu ziyaret etmek için 10 Eylül'de öğleden sonra (Kore saati ile) Pyongyang'dan ayrıldı.

Trenden selamlama görüntüsü verdi

Açıklamada, Kim Jong Un'a hükümet üyelerinin yanı sıra askeri heyetten de üst düzey isimlerin eşlik ettiği belirtilirken yayınlanan fotoğraflarda Kim Jong Un ve Kuzey Kore heyetinin Pyongyang'dan ayrılırken tören düzenlendiği ve Kim Jong Un'un da trenden selamlama görüntüsü verdiği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)