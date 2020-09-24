Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi öldürüp bedenini yaktı

Güney Kore, deniz sınırında Kuzey Kore'nin sularına giren 47 yaşındaki Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilisinin vurularak öldürüldüğünü, sorumluların hesap vermesi gerektiğini açıkladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz pazartesi günü Kuzey Kore ile deniz sınırında yer alan Yeonpyeong Adası açıklarında Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı'nda görevli 47 yaşındaki adamın ateş açılarak öldürüldüğünü duyurdu.

Kuzey Kore birlikleri tarafından öldürülen yetkilinin 500 tonluk gemiyle denetleme görevindeyken kaybolduğu vurgulandı.

SERT UYARI: SORUMLULUK SİZE AİT

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ordumuzun kapsamlı istihbarat analizine göre Kuzey Kore, adamı sularında buldu ve ona ateş edip bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz böylesine acımasız bir eylemi şiddetle kınıyor ve Kuzey Kore'yi şiddetle bir açıklama yapmaya, sorumluları cezalandırmaya çağırıyoruz.” denildi.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore'nin bu olayla ilgili tüm sorumlulukların kendisine ait olduğu konusunda sert bir şekilde uyarıldığı ifade edildi.

2008’DEN BU YANA ÖLDÜRMEMİŞLERDİ

Öte yandan, Temmuz 2008'den bu yana ilk kez Kuzey Kore, sivil bir Güney Koreliyi vurarak öldürdü.

Temmuz 2008'de Kumgang mesire alanında yasaklı bölgeye girmesi sonucu Park Wang-ja, Kuzey Koreli yetkililer tarafından ateş açılarak öldürülmüştü.